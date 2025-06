Bandidos tentam executar policial que combate facções no Rio

Um policial foi alvo de uma tentativa de execução enquanto se dirigia ao trabalho no Rio de Janeiro . Ao perceber um carro suspeito, ele saiu do veículo e esperou os criminosos se aproximarem. Quando a troca de tiros começou, o policial não foi atingido, e os bandidos fugiram. A polícia ainda não identificou os envolvidos na ação, mas suspeita que o ataque esteja relacionado à atuação do policial contra a facção Comando Vermelho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!