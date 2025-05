Bandidos usam datas comemorativas, como o Dia das Mães, para aplicar golpes

Bandidos têm usado datas comemorativas, como o Dia das Mães, para aplicar golpes. Uma das estratégias é dizer que a vítima ganhou um presente mediante uma taxa de entrega que só pode ser paga com cartão. Aí o valor passado na máquina é bem maior do que o supostamente devido. Saiba como se proteger.



