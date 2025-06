Bandidos usam uniformes para despistar e furtam mercadorias de caminhão em Contagem (MG)

Três ladrões disfarçados com uniformes furtaram 15 mercadorias de um caminhão estacionado em uma rua de Contagem (MG). Enquanto uma mulher saía de um imóvel próximo, os criminosos arrombaram a porta do veículo, transferiram os produtos para um carro e fugiram. A testemunha, não desconfiou devido aos uniformes. Ela decidiu denunciar o crime para evitar futuras ocorrências. "Espero que eles sejam identificados e punidos,” declarou logo após o incidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!