Bebê sofre paralisia cerebral em hospital de SP e pais denunciam negligência e erro de atendimento

Pais da pequena Alice, de seis meses, alegam que ela teve complicações e sofre com sequelas após ser internada em um hospital da zona norte de São Paulo. A bebê foi levada à unidade de saúde com um quadro de bronquiolite, mas as supostas falhas teriam feito com que ela apresentasse um quadro de paralisia cerebral.



Ricardo e Emanuele relatam que a intubação foi tardia e mal-sucedida, o que contribuiu para as lesões no cérebro da criança. O hospital nega as acusações, afirmando que todas as medidas médicas foram seguidas adequadamente. A família busca reparações financeiras e morais na Justiça, enquanto Alice segue em tratamento em outro local. O caso está sob investigação policial.



