Bombeiro salva idosa de ataque de pitbull em Guaratuba (PR)

Uma idosa foi atacada por um pitbull que escapou de um canil devido a um portão solto em Guaratuba (PR). Um bombeiro, que estava de folga e passava pelo local, rapidamente interveio ao presenciar a cena. Após a primeira investida do cão contra a senhora, o bombeiro colocou o animal de volta no canil, mas o mesmo portão solto permitiu nova fuga. Em um ato de emergência, o bombeiro disparou contra o cachorro para impedir mais ataques. A idosa sofreu ferimentos antes da intervenção.



