Brasileira chama atenção por vida de luxo e é presa por tráfico de drogas na Europa

Tainara Fernandes, uma brasileira de 22 anos natural de Abadiânia (GO), foi presa no Aeroporto Internacional de Malta. Ela chegou da Espanha e demonstrou nervosismo ao ver policiais. Um exame revelou 66 corpos estranhos em seu organismo. Médicos removeram um quilo de cocaína. A droga estava avaliada em 130 mil euros. Tainara se declarou inocente e permanece sob custódia enquanto aguarda assistência consular do governo brasileiro.