Briga generalizada em frente a escola assusta moradores na zona sul de São Paulo

Uma briga generalizada envolvendo cerca de 50 pessoas, entre adolescentes e adultos, assustou moradores do Jardim Aracati, na zona sul de São Paulo . O conflito, que teria começado dentro de uma escola e se espalhou pelas ruas do bairro, durou aproximadamente uma hora e só terminou com a chegada da polícia. De acordo com testemunhas, ataques de fúria e brutalidade incluíram tapas, socos e quedas ao chão, deixando pelo menos três pessoas feridas.

Moradores relataram cenas de pânico, com alunos e adultos tentando se proteger enquanto a violência se alastrava, e destacaram que o episódio poderia ter terminado em tragédia. A Secretaria Estadual de Educação ainda não se manifestou sobre o ocorrido, e familiares dos jovens envolvidos não concederam entrevistas.

