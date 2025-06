Cachorra é agredida por funcionário de pet shop em Goiás

Sofia, uma cachorrinha da raça shih tzu, foi agredida por um funcionário durante a tosa em um pet shop de Aparecida de Goiânia (GO). As imagens capturadas mostram o funcionário desferindo socos no animal. O dono do estabelecimento analisou as gravações e chamou a polícia. O funcionário foi ouvido na delegacia, saindo acompanhado de seu advogado. Um psicólogo especialista em comportamento animal orientou os tutores sobre como identificar sinais de maus-tratos, destacando que o animal pode demonstrar desconforto ao se isolar ou ficar com o rabo entre as pernas.



