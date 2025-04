Cadeirante tem carro adaptado roubado e destruído na Grande São Paulo

Gabriel de Jesus dos Santos, 27 anos, ficou cadeirante após um acidente de moto em 2020. Ele adquiriu um carro adaptado para trabalhar como motorista de aplicativo, mas no último dia 28 seu veículo foi furtado em Carapicuíba, na Grande São Paulo . Câmeras de segurança mostraram os criminosos levando o carro em menos de 10 minutos.



Após dois dias, o carro foi encontrado abandonado em Osasco, mas com danos significativos, estimadosem mais de R4 15 mil. "Fiquei desesperado, foi um grande sacrifício comprá-lo", contou Gabriel. O carro não só é fonte de renda, mas também meio de locomoção para suas consultas médicas.



A esposa de Gabriel, Maria Gabriela, destaca a importância do veículo: "O carro devolveu ao meu marido a vontade de viver." A comunidade local está preocupada com o aumento da criminalidade na região. Gabriel sonha em consertar o carro para retomar a rotina: "Minha esperança é arrumar o carro e voltar a trabalhar."



