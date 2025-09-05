Cães que participariam de concurso em SC são roubados em São Paulo

Seis cachorros de raça que estavam a caminho de um concurso em Santa Catarina foram roubados durante um assalto ocorrido em uma rodovia paulista. Os animais viajavam com seus tutores quando o veículo foi abordado por suspeitos armados que chegaram em um carro e duas motos.

Os criminosos obrigaram os ocupantes da van a parar e entregar todos os pertences pessoais, incluindo celulares. Apenas uma pessoa conseguiu esconder seu celular ao jogá-lo no canteiro central da estrada antes do roubo. As vítimas foram então levadas para um cativeiro onde permaneceram por mais de quatro horas sob ameaças.

Durante o tempo no cativeiro, as vítimas tiveram que realizar transferências via Pix e ainda pagar boletos exigidos pelos assaltantes. Além das perdas financeiras significativas devido às transações forçadas e aos itens roubados, o maior prejuízo foi o desaparecimento dos valiosos cães.

As pessoas envolvidas estão agora à procura dos animais enquanto lidam com as consequências emocionais do incidente traumático. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais na tentativa de recuperar os cães e identificar os responsáveis pelo crime.

aqui!