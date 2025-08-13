Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Câmera flagra assalto a estudante na Freguesia do Ó

O jovem foi roubado por criminoso armado enquanto aguardava entrada em prédio

Balanço Geral Manhã|Do R7

Na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, um estudante foi assaltado enquanto esperava para entrar em um prédio. Ele aguardava a liberação do portão quando um criminoso armado, em uma motocicleta, roubou seu celular. O incidente foi flagrado por câmeras de monitoramento, cujas imagens foram entregues à polícia. O estudante registrou o caso e forneceu o código de segurança do celular para auxiliar na investigação.

