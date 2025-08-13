Câmera flagra assalto a estudante na Freguesia do Ó
O jovem foi roubado por criminoso armado enquanto aguardava entrada em prédio
Na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, um estudante foi assaltado enquanto esperava para entrar em um prédio. Ele aguardava a liberação do portão quando um criminoso armado, em uma motocicleta, roubou seu celular. O incidente foi flagrado por câmeras de monitoramento, cujas imagens foram entregues à polícia. O estudante registrou o caso e forneceu o código de segurança do celular para auxiliar na investigação.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas