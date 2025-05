Câmera no interior de carro grava assalto a motorista de aplicativo em SP

Um motorista de aplicativo foi baleado durante um assalto na rodovia entre São Roque e Ibiúna, no interior de São Paulo . Quatro homens entraram no veículo, e o motorista, ao recusar seguir as ordens dos assaltantes, foi atingido por disparos na perna e na cabeça. As imagens das câmeras de segurança do carro foram essenciais para identificar os assaltantes. Dois foram presos em São Roque e um terceiro em Mairinque. O motorista encontra-se em estado estável.



