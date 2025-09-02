Câmeras corporais flagram abordagem a ex-piloto de Fórmula 1 que dirigia carro de luxo sem placa

Imagens das câmeras corporais da Polícia Militar revelaram novos detalhes sobre a abordagem ao empresário e ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques. Ele foi detido enquanto dirigia uma Lamborghini sem placas na Ponte Cidade Jardim, em São Paulo . Tarso pagou uma fiança de R$ 22 mil e agora responde em liberdade.

Durante a abordagem, Tarso justificou que o carro era de exposição, pertencente a um cliente, e que estava sendo levado entre galpões a caminho de uma feira automotiva. A Polícia, no entanto, encontrou multas pendentes e um histórico de IPVA atrasado, que ultrapassa um milhão de reais.

As investigações avançam, incluindo potenciais fraudes envolvendo outros veículos associados a Tarso. A empresa registrada como proprietária do veículo também é objeto de investigação devido a dívidas acumuladas.

O inquérito da Polícia Civil busca esclarecer essas questões, agora munido das evidências capturadas pelas bodycams dos policiais.

