Câmeras corporais mostram ação de policiais para libertar mulher feita refém pelo marido

Imagens das câmeras nos uniformes dos policiais do Gate 9Grupo de Ações Táticas Especiais) mostram a negociação e intervenção para resgatar uma mulher mantida refém pelo marido em sua casa no Butantã, São Paulo . O suspeito, Edson, de 46 anos, já tinha passagens por porte de drogas e estava sob efeito de entorpecentes. Os policiais usaram estratégias para distrair Edson antes de invadirem a residência. O resgate da mulher de 27 anos foi bem-sucedido e Edson foi preso, devendo responder por cárcere privado.



