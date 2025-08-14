Caminhão derruba carga de cal na Marginal Tietê

Um caminhão transportando cal derrubou a carga na pista da Marginal Tietê, em São Paulo, nesta quinta (14). O incidente aconteceu próximo à Ponte Atilio Fontana. Motoristas foram alertados para diminuir a velocidade. Informações indicam que o caminhoneiro pode não ter percebido a perda da carga ou fugido do local. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estão em direção ao local para realizar os atendimentos necessários.



