Caminhão descontrolado danifica poste e bate contra sete veículos na zona sul de SP

Um caminhão perdeu o controle e colidiu com pelo menos sete veículos na Avenida Senador Teotônio Vilela, no Grajaú, na zona sul de São Paulo.. O impacto resultou na queda de um poste e danos significativos aos carros envolvidos. As viaturas da CET estão presentes para isolar a área enquanto aguardam a chegada do Corpo de Bombeiros e ambulâncias. A via está parcialmente interditada devido ao acidente que gerou congestionamento significativo.