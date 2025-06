Caminhão pega fogo e uma pessoa morre após acidente no Rodoanel, em São Paulo

O Rodoanel Mario Covas foi cenário de dois graves acidentes na ,amhã desta quarta-feira (25). No primeiro, uma colisão traseira entre carretas resultou em um veículo em chamas e uma pessoa morta. No segundo, um caminhão tombou próximo ao quilômetro 44. Ambos os acidentes causaram interdições nas faixas, gerando congestionamentos nos sentidos capital e Imigrantes. A perícia já foi realizada e o corpo da vítima foi removido.



