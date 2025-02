Caminhão-tanque atinge outro veículo de carga e explode em Arapoti (PR)

Um caminhão-tanque explodiu após atingir outro veículo de carga em rodovia de Arapoti (PR). O motorista se jogou da cabine para escapar do fogo, caiu de um viaduto e. surpreendentemente, saiu andando apesar da altura da queda. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas. Ninguém ficou gravemente ferido durante o incidente.