Caminhão tomba e espalha carga de cevada em avenida de Passo Fundo (RS)

Um caminhão carregado de cevada tombou ao realizar o contorno de um trevo em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O motorista saiu ileso e passou pelo teste do bafômetro, que não indicou a presença de álcool. O incidente causou a paralisação do trânsito na região.



