Caminhoneiro é sequestrado na saída de balada em SP e obrigado a fazer Pix para bandidos

Um caminhoneiro do Recife foi rendido por criminosos ao solicitar um carro de aplicativo para retornar a seu hotel após uma balada em São Paulo .



Ele relatou que os assaltantes, além de ameaçá-lo, o obrigaram a fazer transações financeiras. Durante a perseguição policial em Osasco, que contou com a ajuda de motocicletas da polícia, um dos suspeitos fugiu a pé, enquanto o outro foi preso em flagrante dentro do veículo.



O suspeito negou as acusações, mas uma arma falsa foi encontrada no carro usado pelos criminosos. A vítima ainda está abalada pelos eventos.



