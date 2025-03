Caminhoneiro procura cachorra que era sua companhia durante as entregas

Um caminhoneiro argentino chamado Pierre está em busca de sua cachorra Mika, uma cadela conhecida por acompanhá-lo nas viagens de entrega. Mika desapareceu há um mês depois de escapar pelo portão durante a chegada de um morador. Imagens de câmeras de segurança mostram a mascote utilizando um momento de distração para sair pelo portão de acesso à rua. O caminhoneiro já recebeu relatos de avistamentos em bairros como Jaçanã, Parada Inglesa, Santana e Tremembé, mas ainda não conseguiu encontrá-la. Mika tem pelagem preta com patas marrons, é de porte médio e tem uma característica amigável, mas não morde. Pierre, que considera Mika como parte da família, expressa a tristeza pela ausência e continua na esperança de reunir-se com sua querida "filha". O caminhoneiro pede que, caso alguém veja Mica, tente se aproximar com um petisco para facilitar a captura.



