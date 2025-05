Cancelamento de concurso de miss vira caso de polícia em Goiás

O cancelamento de um concurso de miss virou caso de polícia em Goiás. As candidatas registram boletim de ocorrência alegando que pagaram R$ 1.500 pela inscrição e tiveram gastos extras com estética e produção. O organizador alegou que não conseguiu realizar o evento por falta de apoio financeiro.



