Cantor Luiz Ayrão cai no golpe do falso taxista em São Paulo e perde R$ 8.000

O cantor Luiz Ayrão caiu no golpe do falso taxista sem São Paulo e teve um prejuízo de R$ 8.000. A corrida custava R$ 79, mas o valor foi alterado para R$ 7.999. Criminosos usavam veículos com placas adulteradas e luzes de táxi, gravavam senhas das vítimas e trocavam cartões. A polícia alerta sobre o risco de utilizar serviços não credenciados. Luiz Ayrão comenta que segue usando táxis e elogia os verdadeiros profissionais pela gentileza e profissionalismo. O sindicato dos taxistas recomenda pegar táxis em pontos credenciados ou em filas de grandes eventos.



