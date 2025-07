Cantor sertanejo é condenado a 35 anos de prisão por matar a ex-namorada no interior de SP

O cantor sertanejo João Victor Malaquias foi condenado a 35 anos de prisão pelo assassinato da dentista Bruna Angileri, ocorrido em 27 de setembro de 2023 em Araras (SP). O crime ocorreu após o término do relacionamento. O corpo de Bruna foi encontrado com marcas de agressão e parcialmente queimado. João Victor fugiu após a prisão temporária ser decretada, sendo capturado depois em Ribeirão Preto. Desde o início, ele foi o principal suspeito, e a prisão temporária foi convertida em preventiva pelo Tribunal de Justiça.



