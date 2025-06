Cantora de rua fica sem trabalhar após fiscais da prefeitura de São Paulo levarem seus equipamentos

A artista de rua Joelma Viana teve seus equipamentos apreendidos por fiscais da prefeitura de São Paulo quando se apresentava na região central da cidade sob alegação que o volume acima do permitido durante sua apresentação. Joelma, que se mudou de Manaus há quatro anos para viver de música, tentou salvar parte dos itens enquanto os fiscais levavam outros essenciais para seu trabalho. "Eu não estava fazendo nada de errado e me senti profundamente injustiçada", declarou Joelma. A subprefeitura informou que as ações seguiram normas municipais e destacou a necessidade de respeitar regras, como evitar locais de grande movimento e limitar o tempo de apresentação. Joelma agora enfrenta dificuldades para continuar suas apresentações sem seus equipamentos, mas ainda alimenta o sonho de ser reconhecida e respeitada como artista.



