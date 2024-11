Cantora luta para retomar carreira e melhorar vida da família em São Paulo

Tatiane da Silva mora com sua família debaixo do viaduto Engenheiro Orlando Gurgel, em São Paulo. Ela e seu marido trabalham como recicladores para garantir o sustento diário. Tatiane foi destaque no Coral de Rua da RECORD, em 2012 ,e sonha em retomar sua carreira. A falta de um endereço fixo impede que seus filhos tenham acesso à escola. O casal busca uma oportunidade para melhorar suas condições de vida e proporcionar um lar adequado aos filhos.