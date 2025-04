Cãozinho “piloto” faz sucesso em corridas de aplicativo com a tutora

Após ser demitida, Juliana encontrou uma nova rotina como motorista de aplicativo — e passou a ter uma companhia inusitada: seu cãozinho Messi, um lulu da Pomerânia de 8 meses. Para evitar conflitos com as gatinhas de casa, ela decidiu levá-lo nas corridas. O “cão piloto” logo virou sensação nas redes sociais e caiu nas graças dos passageiros. Juliana garante a segurança do animal e diz que a presença dele torna as viagens mais leves e agradáveis.



