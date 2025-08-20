Carreta tomba e causa congestionamento na Rodovia Ayrton Senna

A Rodovia Ayrton Senna permanece interditada devido a um acidente envolvendo uma carreta carregando madeira, um caminhão e outro veículo. Uma retroescavadeira está no local para remover a carga espalhada pela pista. A interdição resultou em quilômetros de congestionamento entre o pedágio e o rodoanel em direção ao Rio de Janeiro , com apenas a faixa da esquerda liberada para passagem dos veículos.



