Balanço Geral Manhã

Carreta tomba e causa congestionamento na Rodovia Ayrton Senna

Apenas a faixa da esquerda está liberada para passagem dos veículos

Balanço Geral Manhã

A Rodovia Ayrton Senna permanece interditada devido a um acidente envolvendo uma carreta carregando madeira, um caminhão e outro veículo. Uma retroescavadeira está no local para remover a carga espalhada pela pista. A interdição resultou em quilômetros de congestionamento entre o pedágio e o rodoanel em direção ao Rio de Janeiro, com apenas a faixa da esquerda liberada para passagem dos veículos.

