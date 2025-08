Carreta tomba na Fernão Dias e causa congestionamento de dois quilômetros

Uma carreta tombou no quilômetro 90 da rodovia Fernão Dias, nesta terça (5). O acidente gerou um congestionamento de aproximadamente dois quilômetros em direção à capital. A carga transportada consiste em tubos metálicos. Não há informações sobre o policiamento presente no local e a operação para destombar a carreta deve ser iniciada após a retirada da carga.



