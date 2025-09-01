Carro cai de caminhão-cegonha na Marginal Tietê

Um carro caiu de um caminhão-cegonha na Marginal Tietê, próximo à ponte Cruzeiro do Sul, em São Paulo, nesta segunda (1º). O incidente ocorreu devido à altura excessiva do caminhão ao passar pela ponte. Dois veículos se desprenderam e caíram. A CET foi acionada para controlar a situação e o motorista foi autuado em flagrante. O tráfego ficou congestionado por mais de 5 km enquanto os agentes realizavam a remoção dos veículos envolvidos no acidente.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!