Carro descontrolado colide com árvore e poste em Carapicuíba; veja o vídeo

Motorista e passageiro escapam ilesos; responsáveis seguem não identificados

Balanço Geral Manhã|Do R7

Em Carapicuíba, São Paulo, um carro descontrolado colidiu com uma árvore, um poste e um muro. O motorista e passageiro saíram ilesos. Ocupantes fugiram do local, enquanto um homem que passava pelo local foi socorrido. A polícia investiga o caso, ainda sem identificar os responsáveis. Marcas do acidente permanecem na avenida onde ocorreu.

