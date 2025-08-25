Carro descontrolado colide com árvore e poste em Carapicuíba; veja o vídeo

Em Carapicuíba, São Paulo , um carro descontrolado colidiu com uma árvore, um poste e um muro. O motorista e passageiro saíram ilesos. Ocupantes fugiram do local, enquanto um homem que passava pelo local foi socorrido. A polícia investiga o caso, ainda sem identificar os responsáveis. Marcas do acidente permanecem na avenida onde ocorreu.



