Carro invade calçada e atropela jovens na Grande São Paulo

Duas jovens ficaram feridas após serem atropeladas por um carro que invadiu a calçada em São Bernardo do Campo (SP). O motorista, agora preso, é suspeito de dirigir embriagado. Um ciclista ajudou as vítimas até a chegada do socorro. Uma jovem passou por cirurgia devido a fraturas, enquanto a outra se recupera em casa com lesões menores. A polícia investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente.