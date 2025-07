Carro invade padaria e deixa três feridos em Ijuí (RS)

Um idoso perdeu o controle do carro e invadiu uma padaria em Ijuí (RS). Testemunhas relataram que o motorista atravessou a fachada do estabelecimento. Dentro da padaria estavam um idoso e sua esposa, que sofreram ferimentos leves. Uma funcionária também ficou ferida enquanto servia café. Os três foram levados ao hospital e passam bem. O dono da padaria se sentiu mal ao ver os danos causados pelo acidente e precisou de atendimento.



