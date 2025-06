Carro pega fogo e causa congestionamento na rodovia Fernão Dias

Um carro pegou fogo na altura do quilômetro 88 da rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo e provocou um grande congestionamento na região na manhã desta terça-feira (10). O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, que consumiram completamente o carro. O trânsito ficou intenso devido à curiosidade dos motoristas e à fumaça. Não há informações sobre vítimas ou quantas pessoas estavam no veículo no momento do incêndio. Os bombeiros realizaram o resfriamento da carcaça para evitar novos focos de incêndio. .



