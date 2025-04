Nesta terça (22), uma casa desabou na Brasilândia, zona norte de São Paulo. O helicóptero da RECORD registrou a queda da lateral da residência. Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estão no local com várias viaturas. Cinco pessoas foram resgatadas e levadas ao hospital.



