Casal acusa vizinha de homofobia em condomínio de Campinas (SP)

Em um condomínio de Campinas, uma discussão terminou em acusações de homofobia. A confusão começou quando uma vizinha questionou Roberto e Jacksiel Ivo, moradores do local, após entrarem juntos no prédio. Um vídeo registra a mulher ofendendo o casal com insultos homofóbicos. Segundo os jovens, a vizinha duvidou que eles fossem moradores e sugeriu que usassem a entrada de serviço. A polícia civil investiga o caso, coletando depoimentos e imagens. O condomínio afirmou cooperar com as investigações. Especialistas ressaltam a importância de campanhas de conscientização sobre preconceito em condomínios. "O que queremos é que ela entenda o erro, não buscamos compensação financeira", afirma um dos jovens.