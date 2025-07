Casal de idosos cai em golpe da panela e perde R$6 mil

Maria foi abordada por dois homens que se apresentaram como vendedores de panelas na calçada da casa dela em Jandira, extremo sul de São Paulo. Após tentarem realizar a venda por um preço abaixo do mercado, ela e o marido passaram os cartões de crédito duas vezes. Descobriram posteriormente que haviam sido vítimas de um golpe no qual perderam R$6 mil. A polícia investiga o caso e identificou que o carro utilizado pelos golpistas era alugado. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo casal.



