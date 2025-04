Casal é assaltado ao chegar a motel em São Bernardo do Campo (SP)

Um casal foi assaltado ao entrar em um motel em São Bernardo do Campo. O criminoso, que chegou a pé, abordou as vítimas enquanto elas conversavam com a recepcionista. Ele se aproveitou de um momento de distração dela, que deixou a porta aberta enquanto atendia o telefone. O assaltante obrigou o casal a entregar a moto, capacete e celulares antes de fugir. A moto foi encontrada abandonada alguns quilômetros depois. Imagens do local estão sendo analisadas pela Polícia Civil para identificar o autor do crime. o.



