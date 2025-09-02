Casal é assaltado quando chegava em casa na zona sul de São Paulo

Um casal foi vítima de um assalto violento ao chegar em seu condomínio no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo . O incidente ocorreu quando o portão estava sendo aberto. Criminosos armados abordaram as vítimas rapidamente e roubaram dinheiro, cartões de crédito e relógios.

O ataque aconteceu sem que houvesse tempo para fechar a porta do prédio ou acionar qualquer alarme. Os criminosos conseguiram fugir antes que alguém pudesse intervir ou perceber a ação criminosa.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados pela Polícia Civil de São Paulo. A população pode ajudar nas investigações através do telefone 181, com garantia de sigilo para quem fornecer informações úteis sobre os envolvidos no crime.

