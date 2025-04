Casal é procurado por planejar morte de biomédica no Rio de Janeiro

A polícia está à procura de Marcelo de Oliveira Cabo Verde e Lívia Cardoso Costa, suspeitos de planejar a morte da biomédica Denise Ramaciotti. O crime teria ocorrido após Denise recusar um relacionamento amoroso com Marcelo. Catarina Silva de Carvalho foi quem desferiu o golpe fatal. Ela revelou que o casal premeditou o crime durante uma tarde em que, sob efeito de drogas e álcool, Lívia Cardoso teria ameaçado e xingado Denise via WhatsApp para cobrar uma dívida. A polícia segue na busca pelos envolvidos.



