Casal forja sequestro do filho como plano para pagar dívida com agiota

Um caso de sequestro de uma criança de 6 anos em São Paulo foi desmascarado como uma farsa criada pelos próprios pais. O menino, encontrado no porta-malas do carro quase 24 horas após o alegado desaparecimento, foi resgatado durante uma troca de fraldas. A mãe, que participava das buscas, levantou suspeitas quando se negou a abrir o porta-malas. Finalizada a investigação, os pais confessaram ter simulado o desaparecimento do filho para levantar dinheiro, mencionando dívidas com um agiota não identificado. Eles foram presos e respondem por cárcere privado e maus tratos. Em mensagens de WhatsApp, o casal fingiu ser um sequestrador para tornar a farsa mais crível.



