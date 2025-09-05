Casal procura empresa para financiar imóvel, descobre que entrou em consórcio e sofre prejuízo

Um casal de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo , foi vítima de um golpe após acreditar em um anúncio online que prometia facilidades para obter a casa própria. A oferta envolvia um suposto financiamento rápido e sem burocracia. No entanto, o casal acabou assinando um contrato de consórcio e perdeu grande parte do valor investido.

Aline e Vinícius foram atraídos por uma publicação nas redes sociais que oferecia condições vantajosas para aquisição de imóveis. Apesar de terem expressado claramente seu desinteresse por consórcios durante as negociações com o representante da empresa anunciada, acabaram sendo induzidos a assinar documentos sob falsas promessas.

O investimento inicial feito pelo casal foi de R$ 10 mil . Ao perceberem que haviam entrado em um esquema de consórcio — em que não há garantia imediata do bem desejado — eles solicitaram a rescisão contratual e receberam apenas cerca de mil reais como reembolso.

Além das perdas financeiras significativas, o episódio abalou emocionalmente Aline e Vinícius. Eles enfrentam críticas externas enquanto lidam com os desafios estruturais da residência atual que afetam diretamente a saúde da filha pequena.

Especialistas destacam que contratos enganosos são proibidos pelo Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Enquanto financiamentos bancários garantem acesso imediato ao imóvel ou veículo adquirido mediante pagamento mais elevado dos juros envolvidos, os participantes dos consórcios devem aguardar sorteios ou lances para receber seus bens.

Este caso serve como alerta sobre os riscos associados às ofertas tentadoras encontradas online: é crucial verificar reclamações anteriores contra empresas antes de fechar qualquer acordo financeiro importante envolvendo sonhos familiares tão fundamentais quanto ter uma moradia adequada à segurança familiar completa!

