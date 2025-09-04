Casal suspeito de tráfico é preso e até cachorro de estimação vai parar na delegacia

Um casal foi detido pela polícia no centro de São Paulo sob a acusação de tráfico de drogas. A mulher, arquiteta sem antecedentes criminais, e o homem, servidor público da USP com passagem anterior por participação em greve, foram surpreendidos enquanto separavam substâncias ilícitas na região da República.

A abordagem ocorreu na rua Dom José de Barros, local conhecido pelo alto índice de uso e comércio ilegal. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram esconder uma sacola contendo entorpecentes. Durante as buscas realizadas pelos agentes, foram encontrados materiais análogos à metanfetamina junto com seringas e comprimidos.

Além das drogas apreendidas estavam R$6.000 em espécie e frascos usados para aplicar golpes conhecidos como "Boa Noite Cinderela". Celulares confiscados também faziam parte do material recolhido pelas autoridades que incluía cachimbos e um caderno com registros relacionados ao tráfico.

De acordo com o suspeito, "Estou sendo preso de maneira ilegal, de maneira ilegal, amigos, de maneira ilegal. Saibam disso. Não sei o que estou fazendo aqui, estou sendo pego de laranja." O caso agora segue sob investigação para apurar todas as atividades ilegais associadas ao casal detido em flagrante delito.

