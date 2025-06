Caso Adalberto: Polícia nega que empresário teve relação sexual antes de morrer

A Polícia Civil investiga a morte do empresário Adalberto Amarílio Júnior, ocorrido no autódromo de Interlagos. Laudos periciais confirmaram que ele foi assassinado por asfixia. A polícia esclareceu que não existem indícios de relação sexual antes da morte, e a presença de fluido no órgão genital foi atribuída a processos biológicos normais pós-asfixia. O corpo foi encontrado em um buraco, após quatro dias desaparecido. A investigação, agora sob segredo de justiça, analisa três linhas principais, incluindo a possível briga que Adalberto teve no autódromo com os seguranças e funcionários terceirizados presentes no dia do ocorrido.



