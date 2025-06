Caso Larissa Manuela: carro do padrasto da menina morta passará por perícia

Uma menina foi morta dentro de sua casa em Barueri. O carro do padrasto, que é um dos investigados, será analisado pela perícia na Grande São Paulo . Ele compartilha características com um suspeito visto em câmeras de segurança. A polícia pediu a prisão temporária do padrasto, mas a justiça negou, citando sua cooperação com a investigação e falta de evidências diretas. Imagens de monitoramento capturaram atividades suspeitas perto da residência no dia do crime, 12 de junho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!