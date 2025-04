Caso Vitória: laudos constatam presença do sangue da jovem na casa e no carro do suspeito de matá-la

Os laudos periciais confirmaram a presença de sangue da adolescente Vitória Regina de Sousa onde Maicol Santos, suspeito de matá-la, foi detido.



Maicolestá preso desde 8 de março e deverá ser indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A polícia também encontrou amostras de sangue no carro de Maicol, principalmente no banco do passageiro.



A reconstituição do crime está marcada para 24 de abril, mas o suspeito não participará, conforme decisão judicial.



Além disso, ele passará por uma avaliação psiquiátrica, enquanto as investigações continuam para esclarecer a motivação do crime.



