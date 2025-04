Caso Vitória: mesmo preso, suspeito conversa ilegalmente com a mãe por celular

Suspeito preso pelo assassinato da jovem Vitória Regina de Sousa, Maicol Santos conversou com a mãe via celular de dentro do Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Na conversa obtida pelo Balanço Geral Manhã, ele sugere que poderia receber ajuda da polícia se colaborasse com informações.



A revelação da conversa ilegal causou indignação na família de Vitória e o advogado Fabio Costa disse que vai pedir a transferência de Maicol para outro local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!