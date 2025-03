Caso Vitória: polícia acha mais uma pesquisa comprometedora no celular de Maicol

A polícia achou mais uma pesquisa suspeita no celular de Maicol Antonio dos Santos, único suspeito preso pela morte da menina Vitória Regina de Souza, em Cajamar (SP). Além de procurar informações sobre “como limpar o local do crime”, suspeito quis saber como “como cortar a cabeça de uma pessoa. No aparelho apreendido para investigação, também foram encontradas fotos de Vitória e de outras garotas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!