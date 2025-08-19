Logo R7.com
Caso Vitória: suspeito de matar jovem pode ir a júri popular

Uma audiência de mais de 10 horas foi realizada em Cajamar, Grande São Paulo, onde foram ouvidas todas as testemunhas

Balanço Geral Manhã|Do R7

A Justiça iniciou a avaliação para determinar se Maicol Sales será julgado por um júri popular no caso da morte da menina Vitória. Uma audiência de mais de 10 horas foi realizada em Cajamar, Grande São Paulo, onde foram ouvidas todas as testemunhas. A investigação sobre a ocultação do cadáver investiga especificamente a participação de uma pessoa.

