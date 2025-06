Celular explode na mão de técnico durante manutenção em Goiás

Um celular explodiu nas mãos de um técnico de uma assistência técnica em Uruaçu (GO). O aparelho, que apresentava problemas na bateria, pegou fogo e caiu ao chão. O incidente foi registrado por câmeras de segurança. Outro responsável pela manutenção desses aparelhos,Carlos Atavila explicou que baterias de má qualidade ou o uso de carregadores não homologados podem levar a acidentes. No início do ano, uma jovem sofreu queimaduras graves após um celular explodir no seu bolso. Especialistas alertam para o perigo de componentes falsificados e recomendam o uso de produtos originais homologados pela Anatel.



